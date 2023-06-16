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В московском Mutabor на фестивале «Синестетик» хедлайнеры инди-сцены встретятся с новичками

Семён Гудошников
Сегодня в 18:24

26 августа в московском клубе Mutabor пройдет музыкальный фестиваль «Синестетик». Подробностями с «Афишей Daily» поделились организаторы.

На двух сценах планируется более 20 выступлений. Тема феста — связь поколений и времен — отражается в лайнапе, где первопроходцы российской независимой музыки соседствуют с ее новичками.

Уже заявлены «Альянс», Алексей Вишня, «Где Фантом?», Павел Додонов, «Июльские Дни», «Несладко», «-1», «Прохор и Пузо», «Сны Твоих Мёртвых Друзей», Severnee, «Резина», Obraza Net, «Короткая Любовь», «Нелюдимка», «Пустоши», «Проект Эмпат» х «Метель на Крыше» х Zelom. Финальный список артистов огласят в июле.

Кроме музыкальной программы на фестивале будут чилл-зоны, маркет, пирсинг и тату. Билеты продаются на «Афише».

«Синестетик» посвящен самым разным направлениям отечественной инди-сцены — от хип-хопа и психоделического рока до эмо и фрик-попа. В первом анонсе акцент сделан на новые имена, но организаторы обещают, что в лайнапе появятся еще больше столпов российской независимой музыки 80-х и 90-х.

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