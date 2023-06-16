В московском Mutabor на фестивале «Синестетик» хедлайнеры инди-сцены встретятся с новичками

«Синестетик» посвящен самым разным направлениям отечественной инди-сцены — от хип-хопа и психоделического рока до эмо и фрик-попа. В первом анонсе акцент сделан на новые имена, но организаторы обещают, что в лайнапе появятся еще больше столпов российской независимой музыки 80-х и 90-х.