В Японии увеличили возраст согласия с 13 до 16 лет. Эта норма не менялась с 1907 года

Японские власти решили реформировать законодательство в 2019 году, когда несколько обвиняемых в изнасиловании были оправданы в суде. В одном случае наказания избежал мужчина, изнасиловавший женщину, когда она была пьяна. Во втором — на свободу отпустили отца, который в течение нескольких лет занимался сексом со своей дочерью-подростком против ее воли. Эти случаи вызвали в Японии массовые протесты, после которых решения судов были пересмотрены.