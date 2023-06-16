В Японии увеличили возраст согласия с 13 до 16 лет. Эта норма не менялась с 1907 года

Парламент Японии принял закон, который повышает возраст согласия с 13 до 16 лет, сообщает Би-би-си. Эта норма была изменена в стране впервые с момента ее принятия в 1907 году.
В новом законе есть исключение — секс между людьми, которым не меньше 13 лет, не будет наказуем, если между партнерами разница в возрасте составляет не более пяти лет. До этого в Японии был один из самых низких возрастов согласия среди развитых стран.
Еще один принятый в Японии закон меняет определение изнасилования. Раньше под ним в законодательстве страны подразумевался «насильственный половой акт», теперь — «половой акт без согласия». Как отмечает Би-би-си, прежнее определение на защищало тех, кого принуждали к сексу.
Новые правила четко описывают, в каких случаях жертве трудно сформировать намерение относительно сексуальной близости и дать согласие — например, если она в алкогольном или наркотическом опьянении, испугана или удивлена, на нее давят угрозами или злоупотребляя властью.
Поправки также запрещают «фото-вуайеризм», который, в частности включает, тайные фотографии под юбкой и скрытые съемки половых актов. Срок, в течение которого жертва сможет сообщить о сексуализированном насилии, будет увеличен с 10 до 15 лет.
Японские власти решили реформировать законодательство в 2019 году, когда несколько обвиняемых в изнасиловании были оправданы в суде. В одном случае наказания избежал мужчина, изнасиловавший женщину, когда она была пьяна. Во втором — на свободу отпустили отца, который в течение нескольких лет занимался сексом со своей дочерью-подростком против ее воли. Эти случаи вызвали в Японии массовые протесты, после которых решения судов были пересмотрены.