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В Marvel’s Spider-Man 2 появится русскоязычный дубляж

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:30

В видеоигре Marvel’s Spider-Man 2 появятся официальные русские субтитры и русская озвучка. Об этом сообщается на сайте поддержки Insomniac Games.

Для Европы в тайтле будет 17 языков, 9 из которых, включая русский, с озвучкой. Речь идет об английском, французском, итальянском, немецком, португальском, испанском, польском и арабском языках.

В конце мая на летней презентации игр PlayStation Showcase был показан первый геймплейный трейлер Marvel’s Spider-Man 2. В 11-минутном ролике показали сражения Питера Паркера, который теперь обзавелся черным костюмом симбиота и новыми силами. Игроки смогут переключаться на второго персонажа — Майлза Моралеса.

В июне на Summer Game Fest стало известно, что релиз игры состоится 20 октября. Тайтл выйдет эксклюзивно только на PlayStation 5.

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