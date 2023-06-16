В Marvel’s Spider-Man 2 появится русскоязычный дубляж

В видеоигре Marvel’s Spider-Man 2 появятся официальные русские субтитры и русская озвучка. Об этом сообщается на сайте поддержки Insomniac Games.
Для Европы в тайтле будет 17 языков, 9 из которых, включая русский, с озвучкой. Речь идет об английском, французском, итальянском, немецком, португальском, испанском, польском и арабском языках.
В конце мая на летней презентации игр PlayStation Showcase был показан первый геймплейный трейлер Marvel’s Spider-Man 2. В 11-минутном ролике показали сражения Питера Паркера, который теперь обзавелся черным костюмом симбиота и новыми силами. Игроки смогут переключаться на второго персонажа — Майлза Моралеса.
В июне на Summer Game Fest стало известно, что релиз игры состоится 20 октября. Тайтл выйдет эксклюзивно только на PlayStation 5.