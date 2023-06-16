В Marvel’s Spider-Man 2 появится русскоязычный дубляж

В конце мая на летней презентации игр PlayStation Showcase был показан первый геймплейный трейлер Marvel’s Spider-Man 2. В 11-минутном ролике показали сражения Питера Паркера, который теперь обзавелся черным костюмом симбиота и новыми силами. Игроки смогут переключаться на второго персонажа — Майлза Моралеса.