Учительница, задержанная за бело-сине-белый флаг, обвинила силовиков в разбитом стекле

Учительница из Зеленограда, задержанная за бело-сине-белый-флаг на номерном знаке авто, подала встречный иск к сотрудникам Центра «Э» — за разбитое лобовое стекло, сообщает Baza.
По данным телеграм-канала, силовики, увидев бело-сине-белый флаг на машине, устроили засаду и стали караулить владелицу. Когда она вышла к автомобилю за вещами во время перемены, появились три сотрудника.
Один забрал у женщины документы, а двое других попытались ее задержать. Учительница успела сесть в авто и попыталась вызвать помощь по телефону. Заметив это, силовики, по ее словам, начали угрожать и разбили лобовое стекло.
В результате женщине выписали протоколы за неповиновение правоохранителям и пропаганду экстремистской символики. Во время разбирательства она сказала, что ничего не делала с триколором и предположила, что он просто выцвел. Учительница также заявила, что ее муж собирает гуманитарную помощь на спецоперацию.