Учительница, задержанная за бело-сине-белый флаг, обвинила силовиков в разбитом стекле

В результате женщине выписали протоколы за неповиновение правоохранителям и пропаганду экстремистской символики. Во время разбирательства она сказала, что ничего не делала с триколором и предположила, что он просто выцвел. Учительница также заявила, что ее муж собирает гуманитарную помощь на спецоперацию.