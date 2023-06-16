СПбГУ отчислил студентов доцента, которого уволили якобы из‑за его слов про эсвэошную символику

Из Санкт-Петербургского государственного университета отчислили семерых студентов исторического факультета. Об этом сообщает «Бумага» со ссылкой на три источника с факультета.
На этическую комиссию, после которой и прошли отчисления, были вызваны десять человек, рассказал собеседник. Трех из них вызвали на «некую встречу с проректором по воспитательной работе», а на остальных составили приказы об отчислении. Один из отчисленных намерен оспорить решение.
По данным «Бумаги», этическая комиссия решила, что десять студентов «посчитали уместным иронизировать» над гибелью во время боевых действий на территории Украины студента вуза Федора Соломонова, вместо этого они должны были почтить его память и «проявить нормальные человеческие чувства». Их действия комиссия посчитала «несовместимыми со статусом студента СПбГУ».
Ранее в Z-каналах в телеграме появились скриншоты переписки с доцентом Института истории СПбГУ Михаилом Белоусовым о гибели Соломонова, передает «Бумага». В ней он якобы писал, что использовать эсвэошную символику можно только в рамках постиронии, а «прямое и открытое одобрение рашизма омерзительно». 3 июня Белоусова уволили из вуза.