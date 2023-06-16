СПбГУ отчислил студентов доцента, которого уволили якобы из‑за его слов про эсвэошную символику

На этическую комиссию, после которой и прошли отчисления, были вызваны десять человек, рассказал собеседник. Трех из них вызвали на «некую встречу с проректором по воспитательной работе», а на остальных составили приказы об отчислении. Один из отчисленных намерен оспорить решение.