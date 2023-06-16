Погранпункт «Верхний Ларс» на границе с Грузией расширили до 39 полос

Из 39 полос 15 предусмотрено для грузового транспорта. В Минтрансе утверждают, что теперь пропускная способность для грузовиков вырастет с 1200 до 1500 машин в день.
По данным министерства, в связи со сложным географическим положением объекта была применена уникальная схема расположения полос движения и кабин паспортного контроля — диагонально к полосам движения.
«Это решение позволило реализовать принцип разделения транспортных потоков по видам транспорта и на небольшой территории разместить расширенную инфраструктуру пункта пропуска», — пояснили в Минтрансе.
«Верхний Ларс» — единственный действующий пункт пропуска на грузинско-российской границе. В 2022 году после объявления мобилизации перед пропускным пунктом на границе с Грузией образовались многокилометровые пробки. За 26–28 сентября в Грузию уехали более 20 тыс. человек.