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Погранпункт «Верхний Ларс» на границе с Грузией расширили до 39 полос

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:09

КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией расширили до 39 полос. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса.

Из 39 полос 15 предусмотрено для грузового транспорта. В Минтрансе утверждают, что теперь пропускная способность для грузовиков вырастет с 1200 до 1500 машин в день.

По данным министерства, в связи со сложным географическим положением объекта была применена уникальная схема расположения полос движения и кабин паспортного контроля — диагонально к полосам движения.

«Это решение позволило реализовать принцип разделения транспортных потоков по видам транспорта и на небольшой территории разместить расширенную инфраструктуру пункта пропуска», — пояснили в Минтрансе.

«Верхний Ларс» — единственный действующий пункт пропуска на грузинско-российской границе. В 2022 году после объявления мобилизации перед пропускным пунктом на границе с Грузией образовались многокилометровые пробки. За 26–28 сентября в Грузию уехали более 20 тыс. человек.

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Минтранс РФ
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