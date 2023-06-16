В Москве и Петербурге можно будет сходить на лекцию, стендап или купить книги и помочь бездомным

Деньги, собранные в рамках акции, пойдут на работу консультативной службы «Ночлежки» в Москве и Петербурге. Там сотрудники организации помогают людям на грани бездомности не оказаться на улице, а тем, кто уже попал в беду, — справиться с проблемами, которые привели на улицу. В отличие от государственных служб «Ночлежка» не смотрит, где у человека была последняя регистрация и какое у него гражданство. Организация помогает всем, кому может.