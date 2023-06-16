В Москве и Петербурге можно будет сходить на лекцию, стендап или купить книги и помочь бездомным

«Ночлежка» запускает акцию «Экспресс-помощь», которая в этом году будет длиться с 19 по 25 июня. В течение недели партнеры благотворительной организации будут проводить мероприятия, процент от сборов которых пойдет на помощь бездомным людям, рассказали «Афише Daily» организаторы.
В Петербурге к акции присоединились «Цех 85», Музей советских автоматов, «Подписные булочки», Dead Poets, «Человек и пароход». Партнеры «Ночлежки» организуют мастер-классы по созданию бумажных макетов панелек Петербурга, занятия йогой, консультации по пиару культурных проектов.
В Москве в акции участвуют ZIP, Camera Obscura, бар «Стрелка», Old Grinder. В рамках «Экспресс-помощи» в столице можно будет купить книги и сходить на благотворительный стендап. Все ивенты отмечены на карте проекта.
Регистрация партнеров еще продолжается, чтобы организовать событие в помощь «Ночлежке», нужно заполнить анкету. В этом году участвовать можно из любой точки мира — например, организовать посиделки или онлайн-лекцию.
Деньги, собранные в рамках акции, пойдут на работу консультативной службы «Ночлежки» в Москве и Петербурге. Там сотрудники организации помогают людям на грани бездомности не оказаться на улице, а тем, кто уже попал в беду, — справиться с проблемами, которые привели на улицу. В отличие от государственных служб «Ночлежка» не смотрит, где у человека была последняя регистрация и какое у него гражданство. Организация помогает всем, кому может.
В прошлый раз «Экспресс-помощь» проходила весной 2021 года. Тогда к акции присоединились более 250 заведений и десятки организаторов вечеринок, мастер-классов и выступлений. Собрать удалось 1,37 млн рублей. Всего с первой акции в 2014 году ее участники перевели в пользу «Ночлежки» более 5,74 млн рублей.