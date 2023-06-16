В Египте запретили жителям заводить собак без специальной лицензии, кроме 10 пород

Хозяевам, не соблюдающим закон, грозит штраф в размере 323 долларов за нелицензированную собаку или тюремное заключение, если питомец причинит вред другому человеку или животному. За нападение собаки на человека владельцу грозит шесть месяцев тюрьмы, срок заключения увеличится минимум до трех лет, если нападение привело к необратимым повреждениям, и минимум до десяти лет, если нападение привело к смерти человека.