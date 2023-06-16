В Египте запретили жителям заводить собак без специальной лицензии, кроме 10 пород

В Египте вступил в силу закон, который регулирует правила содержания опасных животных, в том числе собак. Об этом сообщает портал Egyptian Streets.
Опасными породами считаются питбули, ротвейлеры, немецкие овчарки, хаски, кавказские овчарки, бульмастифы, доберманы, аляскинские маламуты, грейхаунды, акиты, американские бультерьеры, альпийские мастифы, аргентинские доги, кане-корсо, тоса-ину и другие.
Свободно заводить можно всего 10 пород собак, в числе которых кокер-спаниель, лабрадор, пудель, померанский шпиц, джек-рассел, мальтийская болонка и самоед.
Согласно закону, владельцы собак должны пройти строгий государственный процесс лицензирования безопасности. В случае, если Главное управление ветеринарных служб сочтет животное небезопасным, то оно может быть конфисковано.
Хозяевам, не соблюдающим закон, грозит штраф в размере 323 долларов за нелицензированную собаку или тюремное заключение, если питомец причинит вред другому человеку или животному. За нападение собаки на человека владельцу грозит шесть месяцев тюрьмы, срок заключения увеличится минимум до трех лет, если нападение привело к необратимым повреждениям, и минимум до десяти лет, если нападение привело к смерти человека.
Среди других запрещенных животных — гепарды, тигры, львы, ягуары, дикие кошки, гориллы, шимпанзе, обезьяны, крокодилы, черепахи, ядовитые змеи, волки, лисы, медведи, панды, бегемоты, дикие буйволы и дикие ослы.
Законопроект был разработан, после того как 27 февраля соседский питбуль напал на банкира, после чего мужчина впал в кому и затем скончался. Зоозащитники выразили возмущение из‑за ограничений закона. «Это все равно, что принять закон, запрещающий людям водить машины из‑за ДТП», — сказала председатель Египетского общества милосердия к животным.