Universal Music приостановила сотрудничество с Rammstein из‑за обвинений в адрес фронтмена

14 июня прокуратура Берлина начала расследование в отношении вокалиста Rammstein. Его подозревают по статье 177 Уголовного кодекса Германии о сексуальном домогательстве и изнасиловании. Музыканту грозит от полугода до пяти лет тюрьмы. По данным Bild, это дело завели после двух показаний, полученных полицейскими Берлина и прокуратурой. Помимо этого, в отношении Линдеманна ведется еще несколько уголовных дел, связанных в том числе с наркотиками.