Universal Music приостановила сотрудничество с Rammstein из‑за обвинений в адрес фронтмена

Звукозаписывающая компания Universal Music Germany приостановила маркетинговую и рекламную деятельность для группы Rammstein в связи с обвинениями в сторону ее вокалиста Тиля Линдеманна в сексуализированном насилии. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на заявление компании.
«Обвинения против Тилля Линдеманна шокировали нас, и мы с большим уважением относимся к женщинам, которые столь смело высказались по этому делу <…> Мы убеждены, что полное разъяснение обвинений, в том числе со стороны властей, абсолютно необходимо и должно отвечать интересам всей группы», — отметили в Universal Music Germany.
Там добавили, что прекратят маркетинговое сотрудничество с Rammstein «до дальнейших уведомлений». При этом еще на прошлой неделе Universal Music сообщала, что продолжает издавать песни группы, несмотря на обвинения в адрес Линдеманна, отмечает Spiegel.
В начале июня газета Süddeutsche Zeitung и телеканал NDR выпустили расследование, в котором сразу несколько фанаток рассказали, что Линдеманн занялся с ними сексом после концерта без их согласия. Позже издание Die Welt заявило, что девушек для афтепати отбирала кастинг-директор Rammstein Алена Макеева через соцсети.
14 июня прокуратура Берлина начала расследование в отношении вокалиста Rammstein. Его подозревают по статье 177 Уголовного кодекса Германии о сексуальном домогательстве и изнасиловании. Музыканту грозит от полугода до пяти лет тюрьмы. По данным Bild, это дело завели после двух показаний, полученных полицейскими Берлина и прокуратурой. Помимо этого, в отношении Линдеманна ведется еще несколько уголовных дел, связанных в том числе с наркотиками.
По информации Bild, из‑за обвинений в адрес фронтмена группа оказалась на грани распада.