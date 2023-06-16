Капсульные коллекции, кастомизация и комплименты за покупку: в Стокманн пройдет фестиваль футболок

С 16 по 25 июня в универмаге Стокманн пройдет тематический фестиваль «Футболкафест». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.
В этот период в сети появятся футболки, созданные в сотрудничестве с российским художником Валерием Чтаком (CHTAK) и фотографом Алексом Мартыновым. Лимитированные коллекции будут представлены во всех универмагах за исключением МЕГА Химки, МЕГА Белая Дача, VEGAS Кунцево, ТРК Мурманск Молл и интернет-магазина.
Помимо этого, на фестивале стартует продажа коллекции, созданной совместно с международной сетью кофеен Сofix. Всем, кто приобретет футболку, компания подарит бесплатный кофе, который можно будет получить в сети кофеен.
При покупке на общую сумму от 5000 рублей всех покупателей футболок будет ждать подарок в виде патча на выбор. А в выходные 17 по 18 и с 24 по 25 июня будет доступна персональная кастомизация — на любую купленную в Стокманн вещь можно будет нанести как предложенные варианты принтов, так и индивидуальный дизайн — посредством термопечати, маркеров или с помощью стразов.