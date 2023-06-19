Побег из тюрьмы в «Майнкрафте» и встреча с Хагги Вагги: как устроена необычная жизнь хомяка Хомы

Жизнь хомяка в неволе может быть крайне однообразной и скучной: изо дня в день передвижение по маленькой клетке, в которой из развлечений — беговое колесо и одна кормушка. Но автор ютуб-канала «Хомяк Хома из Майнкрафта» нашел способ разнообразить жизнь своего питомца и одновременно развлечь себя и зрителей. Он самостоятельно создал для грызуна множество помещений, лабиринтов и полос препятствий, чаще всего сделанных в стиле популярной компьютерной игры.
Так, например, Хома однажды встретил Рождество в комнатке с камином, прогулялся по лесу, полазил в снегу и даже прокатился на волшебных летающих санях, прежде чем распаковать подарки под елкой. В другой раз ему пришлось бежать от Хагги Вагги — персонаж хоррор-игры Poppy Playtime настигал грызуна, пока тот лез по трубам, искал потайные двери и поднимался по лестнице. Было в его биографии и путешествие в космос — не обошлось без встречи с инопланетными существами, но, к счастью, после всего этого стресса на Луне нашлись орешки.
Недавно перед Хомой встала задача со звездочкой: ему предстояло выбраться из тюремного заключения. За решеткой ходил надзиратель, а клетка постепенно наполнялась пенопластовыми гранулами, символизировавшими воду. Так хомяк попал в канализационные трубы, по которым выбрался на сухую поверхность и нашел лифт. Повернув зубами колесо, он забрался в кладовку, где, двигая ящики, добрался до вентиляционного люка. Встретив по пути других заключенных и монстров, Хома все же оказался в кабинете главного надзирателя, где состоялась схватка. Грызун, конечно, вышел из нее победителем.
Комментаторы отмечают интересные сюжеты и декорации, которые превращают видео в мини-мультфильмы. И, конечно, зрители радуются за главного пушистого героя, который живет настолько увлекательную жизнь.