Побег из тюрьмы в «Майнкрафте» и встреча с Хагги Вагги: как устроена необычная жизнь хомяка Хомы

Так, например, Хома однажды встретил Рождество в комнатке с камином, прогулялся по лесу, полазил в снегу и даже прокатился на волшебных летающих санях, прежде чем распаковать подарки под елкой. В другой раз ему пришлось бежать от Хагги Вагги — персонаж хоррор-игры Poppy Playtime настигал грызуна, пока тот лез по трубам, искал потайные двери и поднимался по лестнице. Было в его биографии и путешествие в космос — не обошлось без встречи с инопланетными существами, но, к счастью, после всего этого стресса на Луне нашлись орешки.