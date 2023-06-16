«Все в кинотеатре всхлипывали»: в твиттере вспоминают шокирующий момент финальной части «Сумерек»

Пользовательница твиттера @cavalierremedy попросила поделиться фильмами, в которых был настолько неожиданный сюжетный поворот, который «до сих пор сносит крышу» при воспоминании о нем. Один из самых популярных ответов — «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2», он набрал более 446 тысяч лайков. По сюжету на огромном заснеженном поле Каллены и их союзники встречаются с войском Вольтури — самым древним и крупным вампирским кланом. Зрители видят, как начинается ожесточенная битва, в ходе которой погибают Карлайл и его приемный сын Джаспер. Но потом оказывается, что этого всего не произошло, это лишь видение Элис. У нее есть способность видеть будущее, которое, в свою очередь, может меняться, если их участники вовремя изменят свои решения. Так, Аро, глава Вольтури, узнает, что он сам погибнет в этой схватке, и потому клан уходит.