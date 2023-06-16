«Все в кинотеатре всхлипывали»: в твиттере вспоминают шокирующий момент финальной части «Сумерек»

Пользовательница твиттера @cavalierremedy попросила поделиться фильмами, в которых был настолько неожиданный сюжетный поворот, который «до сих пор сносит крышу» при воспоминании о нем. Один из самых популярных ответов — «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2», он набрал более 446 тысяч лайков. По сюжету на огромном заснеженном поле Каллены и их союзники встречаются с войском Вольтури — самым древним и крупным вампирским кланом. Зрители видят, как начинается ожесточенная битва, в ходе которой погибают Карлайл и его приемный сын Джаспер. Но потом оказывается, что этого всего не произошло, это лишь видение Элис. У нее есть способность видеть будущее, которое, в свою очередь, может меняться, если их участники вовремя изменят свои решения. Так, Аро, глава Вольтури, узнает, что он сам погибнет в этой схватке, и потому клан уходит.
Зрители вспоминают момент, когда впервые увидели это на экранах
«Жизни изменились»
«О боже, как я кричала, плакала, ругалась и готовилась уйти. Я была на [первой] полуночной премьере. Помню, как кричала „этого не было в книгах!“, безудержно всхлипывая»
«Самое забавное, что по радио объявили, что в фильме будет необычный сюжетный поворот, я перечитала все книги серии, и, черт возьми, была потрясена. Это кинематографический шедевр и отклонение от книжного сюжета, которое я поддерживаю»
«До сих пор слышу всхлипы из кинотеатра»
«Когда я посмотрела этот фильм в первый раз, была до глубины души потрясена поворотом сюжета. Пересмотрела его год спустя, каким‑то образом забыв об этом плот-твисте, и пережила этот момент дважды»
«В истории кино больше никогда не будет настолько каноничного момента, как этот»
«Я буквально думаю об этой сцене как минимум дважды в год. Хотя прошло 11 лет»
«Я видела несколько людей на моем ряду в кинотеатре, которые выглядели в точности как Белла и Эдвард здесь»
«Я видел „Титаник“, „Страсти Христовы“, „День независимости“, „Парк Юрского периода“ и „Темного рыцаря“ в кинотеатрах. Ожидаемая реакция широкой публики… Ничего. Попросили посмотреть „Сумерки. Рассвет 2“, и причитания можно было слышать из космоса. Я признаю. Это важный момент в истории кино»
«В истории кино больше никогда не будет настолько каноничного момента, как этот», — утверждают пользователи, вспоминая, как они сами и другие посетители кинотеатра начали плакать, думая, что Карлайл Каллен действительно погиб. Несмотря на то что с момента выхода финальной части «Сумерек» прошло уже 11 лет, некоторые зрители до сих пор находятся под сильным впечатлением от этой режиссерской задумки. «Помню, как кричала „этого не было в книгах!“, безудержно всхлипывая», — вспоминает одна из фанаток саги.