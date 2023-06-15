Ирландского бойца ММА Конора Макгрегора обвинили в изнасиловании женщины во время игры баскетбольного турнира НБА в начале июня. Об этом сообщил TMZ.
По информации издания, инцидент произошел 9 июня во Флориде. В тот день Макгрегор присутствовал на игре между командами «Майами Хит» и «Денвер Наггетс». Боец участвовал в развлекательной программе в перерыве между периодами.
После завершения матча, как утверждает стороны обвинения, Макгрегор «жестоко» надругался над женщиной в мужском туалете. Это якобы произошло прямо в здании спортивного комплекса «Касейя-центр».
Макгрегор категорически отрицает причастность к насилию. Тем не менее, обвинение утверждает, что свидетелем произошедшего был охранник бойца, который удерживал предполагаемую жертву в туалетной комнате и не пускал туда ее подругу.
Девушка, как утверждается в иске, пыталась отбиться от Макгрегора и несколько раз ударила его локтем, после чего смогла убежать. В спешке она оставила рядом со своим предполагаемым обидчиком сумку, которую затем с трудом вернула через охрану звезды ММА.
Полиция Майями уже приступила к расследованию возможного преступления. В НБА также заявили, что собирают дополнительную информацию о вероятном инциденте.