Ирландского бойца ММА Конора Макгрегора обвинили в изнасиловании

Девушка, как утверждается в иске, пыталась отбиться от Макгрегора и несколько раз ударила его локтем, после чего смогла убежать. В спешке она оставила рядом со своим предполагаемым обидчиком сумку, которую затем с трудом вернула через охрану звезды ММА.