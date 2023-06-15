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В Глазго откроется первая за 14 лет персональная выставка Бэнкси

Юлия Онодэра
Вчера в 22:59

В шотландском городе Глазго 17 июня откроется первая персональная выставка уличного художника Бэнкси за последние 14 лет. Об этом сообщил Би-би-си.

Экспозицию представят в Галерее современного искусства. В нее войдут авторские копии граффити, созданных Бэнкси в XXI веке. Художник использовал для создания копий трафареты, с помощью которых рисовал и оригиналы.

Среди работ, которые можно будет увидеть на выставке, — изображающее целующихся полицейских граффити «Kissing Coppers» и мурал «Mobile Lovers». Также в экспозиции будут представлены трафареты знаменитых работ.

Художник заявил, что ранее прятал трафареты, чтобы они не стали вещественными доказательствами при обвинении его в порче имущества. «Теперь я выставляю их в картинной галерее в качестве самостоятельных произведений искусства. Честно, не понимаю, что из этого большее преступление», — сказал Бэнкси.

Последний раз Бэнкси выставлял свои работы в 2015 году в графстве Соммерсет — тогда он участвовал в коллективной выставке Dismaland вместе с другими художниками.

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