В Глазго откроется первая за 14 лет персональная выставка Бэнкси

Художник заявил, что ранее прятал трафареты, чтобы они не стали вещественными доказательствами при обвинении его в порче имущества. «Теперь я выставляю их в картинной галерее в качестве самостоятельных произведений искусства. Честно, не понимаю, что из этого большее преступление», — сказал Бэнкси.