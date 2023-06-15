Секс, алкоголь, соцсети: чем сотрудники на удаленке занимаются в рабочее время

Около трети всех участников анкеты в эти моменты симулируют рабочую деятельность, изредка дергая мышкой, чтобы отслеживающие приложения показывали их статус как «активный» вместо «отошел» или «не в сети». Чаще всего этим пользуются зумеры — 50,7% представителей этого поколения ответили положительно.