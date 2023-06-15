Секс, алкоголь, соцсети: чем сотрудники на удаленке занимаются в рабочее время

По результатам 1000 анкет они узнали, что каждый седьмой сотрудник тратит всего три-четыре часа в день на реальную работу.
Согласно исследованию, когда работники на удаленке отрываются от трудовых задач, 71,6% из них занимаются домашними делами, 37,4% выходят из дома на прогулку, 24% ложатся спать, а 23% идут к врачу. 11,8% опрошенных признались, что выпивают за работой, а 10,5% прерываются ради занятий сексом.
Проводя рабочее время в интернете, 74,7% трудяг-домоседов сидят в социальных сетях, 69,6% делают покупки в интернете, 52,9% смотрят фильмы и 32,2% планируют отпуск.
Около трети всех участников анкеты в эти моменты симулируют рабочую деятельность, изредка дергая мышкой, чтобы отслеживающие приложения показывали их статус как «активный» вместо «отошел» или «не в сети». Чаще всего этим пользуются зумеры — 50,7% представителей этого поколения ответили положительно.
Как показало анкетирование, большинство работников предпочитают работать из дома. Среди остальных 13,7% ходят работать в ближайшую кофейню, 12,4% идут в гости к друзьям, а 4,2% проводят рабочие дни в коворкинге.
Хотя исследование выявило множество отвлекающих факторов, две трети работников уверены, что чувствуют себя более продуктивными, когда свободны от офисных обязанностей.
Также 80% респондентов считают, что тратили бы больше времени на выполнение поставленных задач, если бы им приходилось работать только четыре дня в неделю.