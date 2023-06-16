Драка в австралийском заповеднике: кенгуру начал замахиваться на туриста и толкать его

На первых секундах видео мужчина придерживает животное рукой, заслоняя от него туристку. И тогда австралийский зверь начинает драку: встает на задние лапы, замахивается, хватает мужчину за руки, а потом толкает его. Турист пытается держать кенгуру на расстоянии вытянутой руки, но тот настойчив, и в итоге его приходится отталкивать даже ногами. Вся потасовка, которая сопровождалась смехом за кадром, заняла две минуты: герой видео и появившийся в кадре юноша пытались уйти, но животное их преследовало. Ролик заканчивается тем, что к кенгуру подходит смотрительница и сурово его отчитывает, приговаривая, что он «плохой мальчик».