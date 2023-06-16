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Драка в австралийском заповеднике: кенгуру начал замахиваться на туриста и толкать его

Анна Красюк
Сегодня в 15:19

Американский турист отправился в Западную Австралию, где неожиданно стал участником стычки с коренным обитателем материка — взрослым кенгуру. Тиктокерка @brooke.so.hip опубликовала ролик из местного зоопарка или заповедника, который подписала словами «Мой папа просто пытался убедиться, что кенгуру перестал приставать к женщине».

На первых секундах видео мужчина придерживает животное рукой, заслоняя от него туристку. И тогда австралийский зверь начинает драку: встает на задние лапы, замахивается, хватает мужчину за руки, а потом толкает его. Турист пытается держать кенгуру на расстоянии вытянутой руки, но тот настойчив, и в итоге его приходится отталкивать даже ногами. Вся потасовка, которая сопровождалась смехом за кадром, заняла две минуты: герой видео и появившийся в кадре юноша пытались уйти, но животное их преследовало. Ролик заканчивается тем, что к кенгуру подходит смотрительница и сурово его отчитывает, приговаривая, что он «плохой мальчик».

Видео набрало более 21,4 млн просмотров, комментаторы смеются над записанным происшествием, и обращают внимание, как быстро кенгуру присмирел и опустил голову, когда услышал строгий голос смотрительницы. Некоторые пытаются сравнить поведение животного с человеческим: «Как будто кенгуру просто хотел устроить драку в баре, потому что чувак приставал к его даме», — гласит один из самых популярных комментариев. Другие пользователи замечают, что птичьи голоса на видео будто подбадривают австралийского агрессора.

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