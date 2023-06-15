Аэропорт в США нанял кота-терапевта. Он ходит в жилетке «Погладь меня» и успокаивает пассажиров

Последние 10 лет Дюк работал терапевтом, навещая пациентов в больницах по всему городу, чтобы утешить их в трудные времена. Теперь в рабочие обязанности 14-летнего кота входят прогулки по терминалам в жилетке с надписью «Погладь меня», чтобы помочь снять стресс у путешественников, нервничающих из‑за перелета.