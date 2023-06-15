Аэропорт в США нанял кота-терапевта. Он ходит в жилетке «Погладь меня» и успокаивает пассажиров

К команде животных-терапевтов Международного аэропорта Сан-Франциско присоединился кот Дюк Эллингтон Моррис. Об этом сообщает New York Post.
В 2010 году Дюка нашли голодающим на улицах Сан-Франциско и отправили в центр по уходу и контролю за животными. Там черно-белого кота заметила 5-летняя девочка, и ее семья взяла питомца домой.
Хозяева были удивлены спокойным и добродушным поведением Дюка. Они получили для него сертификат терапевтического кота с помощью местного Общества по предотвращению жестокого обращения с животными.
Последние 10 лет Дюк работал терапевтом, навещая пациентов в больницах по всему городу, чтобы утешить их в трудные времена. Теперь в рабочие обязанности 14-летнего кота входят прогулки по терминалам в жилетке с надписью «Погладь меня», чтобы помочь снять стресс у путешественников, нервничающих из‑за перелета.
В команде с Дюком несколько собак, кролик по имени Алекс Великий и свинья Лилу. Программа психологической помощи пассажирам с участием животных была запущена в аэропорту Сан-Франциско в 2013 году. На 20 пандемийных месяцев она приостанавливалась и возобновилась в 2021-м.