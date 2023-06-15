Kedr Livanskiy, «Наадя» и «Макодзеба»: фестиваль «Антон тут рядом» объявил первую волну лайнапа

В оркестр и эмбиент-эксперимент входят музыканты с расстройствами аутического спектра и сотрудники фонда, многие из них не являются профессиональными музыкантами. В основе их творчества лежат музыкальные эксперименты на стыке рока, джаза, авангарда и эмбиента.