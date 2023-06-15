Kedr Livanskiy, «Наадя» и «Макодзеба»: фестиваль «Антон тут рядом» объявил первую волну лайнапа

Музыкальный фестиваль «Антон тут рядом» объявил первую волну артистов. Приобрести билеты на мероприятие можно на «Афише».
В лайнапе представлены Kedr Livanskiy, группы «Наадя» и «Макодзеба», а также инклюзивные оркестр «Тут рядом» и эмбиент-эксперимент «Смешали чувства».
В оркестр и эмбиент-эксперимент входят музыканты с расстройствами аутического спектра и сотрудники фонда, многие из них не являются профессиональными музыкантами. В основе их творчества лежат музыкальные эксперименты на стыке рока, джаза, авангарда и эмбиента.
Восьмой фестиваль «Антон тут рядом» состоится 23 августа в Петербурге, на территории «Севкабель Порта». На мероприятии будет представлено несколько музыкальных сцен, маркет с продукцией фонда и партнеров, зоны фуд-корта и отдыха.