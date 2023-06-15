Rockstar убрала из GTA Online больше 180 авто, а потом разрешила купить часть из них за деньги

13 июня стало доступно бесплатное обновление San Andreas Mercenaries для GTA Online. После его релиза пользователи заметили, что из игры пропали 189 ранее доступных автомобилей из игрового магазина, сообщает Kotaku.
Анонсируя изменения, издатель проекта Rockstar обещал убрать возможность покупки нескольких машин, недостаточно любимых фанатами. Однако он не уточнил их список и их количество.
Когда игроки стали перечислять пропавшие из игрового автосалона машины, их оказалось 189, и многие из них были популярными. Они сохранились только у прошлых владельцев, однако все остальные смогут их получить, лишь перекупив у кого‑то еще.
После релиза апдейта разработчики объяснили, что убрали «менее используемые» автомобили из игровых магазинов, чтобы «упростить процесс покупки». Они также пообещали, что эти автомобили «иногда будут доступны другими способами», указав в качестве одного из вариантов призовое колесо во внутриигровом казино.
При этом часть удаленных авто появится в Vinewood Car Club, доступ в который получат только подписчики сервиса GTA+. Подписка доступна лишь для пользователей PS5 и Xbox Series X/S, игроки на ПК или старых консолях не могут ей воспользоваться.
Автомобили в GTA Online важны не только как средство передвижения. Многие пользователи занимаются их коллекционированием и приобретают наиболее редкие модели, а также предпочитают кататься на них во внутриигровых гонках против друзей.