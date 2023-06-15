Школьница бросила в море письмо в бутылке. Ответ положил начало многолетней дружбе

Когда тиктокерке Анне Молинари было 16 лет, она целый семестр провела в морском путешествии со своими одноклассниками, плавая между Доминиканской Республикой и Багамскими Островами. Уже примерно на пятый день всей команде стало скучно. К тому же почти не было ветра, и корабль очень медленно плыл. Тогда кто‑то из членов экипажа предложил школьникам вспомнить древний способ отправки сообщений — бросить в воду письмо в бутылке. Затея показалась интересной и романтичной, Молинари тоже написала несколько строк: чему она научилась, находясь на палубе, и какие эмоции от этого получила. Когда бутылки оказались в море, все о них быстро забыли.
Но когда через шесть недель школьница вернулась в Род-Айленд, она вдруг получила написанное от руки письмо. Его автором был 17-летний юноша Самнер Маттингли, который работал рыбаком в семейной компании в Северной Каролине. По его словам, в тот день, когда он обнаружил послание, его лодка оказалась почти в 43 километрах от привычного маршрута. Маттингли заинтересовался письмом и решил связаться с его авторкой.
Подростки начали переписываться более современным способом — в социальных сетях. Молинари хотела встретиться с рыбаком следующим летом, но ее близкие были обеспокоены. «Некоторые говорили мне: „Это немного жутковато. Тебя могут похитить“, и все такое прочее. Я слишком испугалась», — вспоминает она. Однако на следующий год встреча все же состоялась: девушка пригласила Маттингли на ужин со своими родителями. Они проговорили несколько часов, и все последующие годы продолжали общаться в сети, но не виделись — Молинари была в отношениях и не хотела, чтобы ее ревновали.
Но в июне этого года они встретились вновь — спустя девять лет после удивительного знакомства. Они прокатились на той же лодке, в которой Маттингли наткнулся на послание.
Тиктокерка уверена, что их знакомство было бы совершенно невозможно, если бы не такое совпадение. Сейчас она работает модельеркой в Нью-Йорке и занимается собственным брендом, а юноша продолжает жить на мысе Хаттерас. Под роликом, в котором блогерка показала вторую в жизни встречу с Маттингли, комментаторы считают, что они могли бы встречаться, и уже ждут записку с предложением руки и сердца, непременно отправленную в бутылке. Но Молинари не знает, к чему приведет их общение. «Это напоминание о том, что удивительно крутые совпадения и сюрпризы все еще могут происходить в жизни», — говорит она.