Школьница бросила в море письмо в бутылке. Ответ положил начало многолетней дружбе

Тиктокерка уверена, что их знакомство было бы совершенно невозможно, если бы не такое совпадение. Сейчас она работает модельеркой в Нью-Йорке и занимается собственным брендом, а юноша продолжает жить на мысе Хаттерас. Под роликом, в котором блогерка показала вторую в жизни встречу с Маттингли, комментаторы считают, что они могли бы встречаться, и уже ждут записку с предложением руки и сердца, непременно отправленную в бутылке. Но Молинари не знает, к чему приведет их общение. «Это напоминание о том, что удивительно крутые совпадения и сюрпризы все еще могут происходить в жизни», — говорит она.