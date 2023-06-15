Дорогой и эксцентричный жизненный урок: бельгийский тиктокер инсценировал свою смерть

Бельгийский тиктокер Дэвид Бертен, известный в соцсети как @ragnar_le_fou, решился на необычный и даже жесткий эксперимент. Он инсценировал собственные похороны, предварительно подговорив жену и детей. Чтобы происходящее выглядело убедительнее, его дочь написала в соцсетях «прощальное письмо»: «Покойся с миром, папа. Я никогда не перестану думать о тебе. Почему жизнь так несправедлива? Почему ты? Ты собирался стать дедушкой, и у тебя еще была вся жизнь впереди. Я люблю тебя! Мы любим тебя! Мы тебя никогда не забудем».