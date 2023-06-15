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Дорогой и эксцентричный жизненный урок: бельгийский тиктокер инсценировал свою смерть

Анна Красюк
Сегодня в 15:16

Бельгийский тиктокер Дэвид Бертен, известный в соцсети как @ragnar_le_fou, решился на необычный и даже жесткий эксперимент. Он инсценировал собственные похороны, предварительно подговорив жену и детей. Чтобы происходящее выглядело убедительнее, его дочь написала в соцсетях «прощальное письмо»: «Покойся с миром, папа. Я никогда не перестану думать о тебе. Почему жизнь так несправедлива? Почему ты? Ты собирался стать дедушкой, и у тебя еще была вся жизнь впереди. Я люблю тебя! Мы любим тебя! Мы тебя никогда не забудем».

Но когда дальние родственники блогера собрались, чтобы почтить его память, над присутствующими вдруг пролетел черный вертолет. Он приземлился, и из него вышел Бертен — живой и невредимый. «Это невозможно», — произнес кто‑то в толпе, судя по опубликованным роликам. На других кадрах видно, как рыдающий мужчина крепко обнимает тиктокера.

«Мы все отдалились друг от друга. Я чувствовал себя недооцененным, — объяснил блогер причины своего эксцентричного поступка. — Вот почему я хотел преподать [всей семье] жизненный урок и показать, что не надо ждать, пока кто‑то умрет, чтобы встретиться с ним».

Далеко не все зрители тиктокера смогли оценить его задумку. «Я была очень расстроена, узнав о вашей предполагаемой смерти. Как человек, потерявший отца в 18 лет и мать в 29, я с трудом принимаю этот розыгрыш», — пишет одна из пользовательниц. Некоторые комментаторы считают, что блогер «сильно навредил своей семье», инсценируя похороны. Другие же видят в поступке Бертена «прекрасный жизненный урок».

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