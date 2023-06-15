В Швеции выросли цены из‑за концертов Бейонсе

В мае в Швеции инфляция оказалась выше прогнозов Центробанка из‑за концертов Бейонсе. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков банка Danske Bank.
Показатель цен, не учитывающий стоимость энергоносителей и влияние изменений процентных ставок, вырос на 8,2% по сравнению с предыдущим годом. Центральный банк Швеции прогнозировал 8,1%, а эксперты, опрошенные Bloomberg, — 7,8%.
«Больше всего удивило то, что в ресторанах и отелях месячный рост цен был значительно выше, чем обычно. Цены билетов на концерты также сильно поднялись», — отмечает аналитик банка Danske Bank Тереза Перссон.
По словам экономистов Danske Bank, рост может быть объяснен концертами Бейонсе 10 и 11 мая в Стокгольме на стадионе Friends Arena, которые привлекли 80 тыс. зрителей, в том числе большое количество туристов.
Аналитики прогнозируют, что в июне инфляция снизится, так как певица больше не будет выступать в Швеции. Однако Центробанк продолжит повышать ключевую ставку из‑за ослабления шведской кроны.