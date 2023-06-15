У берегов Греции перевернулась лодка с мигрантами. Минимум 79 погибших. В стране трехдневный траур

Среди спасенных в основном мужчины. ERT пишет со ссылкой на выживших пишет, что женщины и дети забрались в трюмы лодки, чтобы защитить себя от непогоды. Один из спасенных говорит, что в трюмах находились около 100 детей. В греческие больницы доставлены 30 пострадавших, все они мужчины от 16 до 49 лет, их состояние оценивается как стабильное.