У берегов Греции перевернулась лодка с мигрантами. Минимум 79 погибших. В стране трехдневный траур

В ночь на 14 июня у берегов Греции потерпела крушение лодка с сотнями мигрантов. Подтверждена гибель 79 человек, 104 человека спасено, число пропавших без вести остается неизвестным. Об этом сообщает ERT.
Оценки количества людей на борту разнятся. По данным международной организации по миграции, там находилось не менее 400 человек. Греческий вице-адмирал береговой охраны со ссылкой на показания выживших говорит, что в рыбацкой лодке было около 700 мигрантов. Большинство пассажиров — граждане Афганистана, Сирии, Египта и Пакистана.
Судно, потерпевшее крушение, направилось в Италию из города Тобрук в Ливии, предположительно 10 июня. Оно перевернулось в международных водах Средиземного моря недалеко от греческого города Пилос. По версии властей, причиной случившегося могла стать перегруженность лодки.
Среди спасенных в основном мужчины. ERT пишет со ссылкой на выживших пишет, что женщины и дети забрались в трюмы лодки, чтобы защитить себя от непогоды. Один из спасенных говорит, что в трюмах находились около 100 детей. В греческие больницы доставлены 30 пострадавших, все они мужчины от 16 до 49 лет, их состояние оценивается как стабильное.
В районе крушения проводится поисково-спасательная операция. В ней участвуют катера береговой охраны и экстренных служб, военный фрегат, вертолет ВВС, беспилотник и частные суда.
Италия и Греция — самые популярные направления у мигрантов из Северной Африки и Ближнего востока, желающих попасть в Евросоюз. Зачастую они пересекают Средиземное море на переполненных суднах без средств безопасности. В феврале 2023 года лодка с нелегальными мигрантами разбилась у берегов Италии. Тогда погибли не менее 45 человек.