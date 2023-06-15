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В пруду в Петергофе утонули две школьницы

Юлия Онодэра
Сегодня в 03:30

В Круглом пруду в Петергофе утонули две школьницы, гражданки Таджикистана. Об этом сообщили 78.ru и «Фонтанка».

По информации СМИ, девочки купались без присмотра взрослых. Их тела извлекли из воды. По словам свидетелей, дети плавали одетыми.

Сотрудники полиции уже начали расследование произошедшего. Они провели обыски у родителей погибших. Правоохранители ищут в квартирах запрещенные вещества.

Тем временем, очевидцы трагического события недоумевают, как девочки могли утонуть в Петергофе, когда вокруг было множество людей. Школьницы погибли днем 14 июня, в полицию о произошедшем сообщили около 17:00.

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