В пруду в Петергофе утонули две школьницы

В Круглом пруду в Петергофе утонули две школьницы, гражданки Таджикистана. Об этом сообщили 78.ru и «Фонтанка».
По информации СМИ, девочки купались без присмотра взрослых. Их тела извлекли из воды. По словам свидетелей, дети плавали одетыми.
Сотрудники полиции уже начали расследование произошедшего. Они провели обыски у родителей погибших. Правоохранители ищут в квартирах запрещенные вещества.
Тем временем, очевидцы трагического события недоумевают, как девочки могли утонуть в Петергофе, когда вокруг было множество людей. Школьницы погибли днем 14 июня, в полицию о произошедшем сообщили около 17:00.
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