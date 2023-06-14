В Великобритании многодетную мать отправили в тюрьму за прерывание беременности

В Великобритании 44-летнюю Карлу Фостер, мать троих детей, приговорили к 14 месяцам тюрьмы за прерывание беременности на позднем сроке. Об этом сообщил The New York Times.
Женщина приняла таблетки для медикаментозного аборта, когда была на 32-34-й неделе беременности. Согласно закону Великобритании от 1861 года, такие действия разрешено совершать только до 24-й недели.
Фостер признала вину по обвинению в применении лекарств с намерением прервать беременность, что считается в упомянутом законе преступлением против личности. В итоге ее приговорили к заключению.
Фостер сможет выйти на свободу через год и два месяца, однако после этого обязана будет соблюдать определенные правила на протяжении еще 14 месяцев. Если она их нарушит, ее могут вернуть под стражу.
Вынесший приговор судья назвал дело Фостер «трагическим». Он отметил, что женщина «раздавлена чувством вины» и «страдала от депрессии», продолжая быть хорошей матерью своим троим сыновьям.
Судья отметил, что он обязан применять действующие законы, несмотря на то, что дети Фостер пострадают от тюремного срока матери. Так суд ответил на призывы ряда организаций здоровья не ограничивать свободу Фостер.
Приговор Фостер вызвал дискуссию в британском обществе. Многие политики и активисты не согласились с решением суда по делу женщины и заявили о необходимости реформирования законодательства об абортах.