Производство «Сорвиголовы» и «Пингвина» приостановлено до окончания забастовки сценаристов

Вот некоторые проекты, которые были поставлены на паузу из‑за забастовки: «Милые обманщицы: Первородный грех», «Миллиарды», «Разделение», «Очень странные дела», «Женщина при деньгах», «Хитрости», «Кобра Кай», «Шершни», «Начальная школа Эбботт» и другие. Также приостановлен выпуск ток-шоу The Late Show, Jimmy Kimmel Live!, The Tonight Show и Late Night. Теперь в эфиры ставят повторы.