Производство «Сорвиголовы» и «Пингвина» приостановлено до окончания забастовки сценаристов

Сериалы «Сорвиголова: Рожденный заново» и «Пингвин» приостановили производство до окончания забастовки Гильдии сценаристов США (WGA). Об этом сообщает Deadline.
Работа над «Сорвиголовой» неоднократно приостанавливалось из‑за пикетов сценаристов возле съемочной площадки. Последний раз это произошло 12 июня.
Примерно так же обстоят дела с «Пингвином» — спин-оффом «Бэтмена», который тоже неоднократно становился целью пикетчиков WGA.
Сценаристы прекратили выполнение любых писательских обязанностей. Однако продюсированием и режиссурой при этом они могут продолжать заниматься. «Афиша Daily» подробно рассказывала о причинах и ходе забастовки.
Вот некоторые проекты, которые были поставлены на паузу из‑за забастовки: «Милые обманщицы: Первородный грех», «Миллиарды», «Разделение», «Очень странные дела», «Женщина при деньгах», «Хитрости», «Кобра Кай», «Шершни», «Начальная школа Эбботт» и другие. Также приостановлен выпуск ток-шоу The Late Show, Jimmy Kimmel Live!, The Tonight Show и Late Night. Теперь в эфиры ставят повторы.