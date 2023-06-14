Реклама
Новости
Дайджест

Отравление шаурмой, штраф Scally Milano за антивоенный лозунг и другие новости дня

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:13
Новости
Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете смены пола
Новости
В Иркутской области более 35 человек отравились шаурмой. 11 из них госпитализированы
Новости
Москвича, бросившего в автозаки коктейли Молотова, приговорили к шести годам колонии
Новости
Scally Milano оштрафовали за антивоенный лозунг на концерте
Новости
Сокуров попал в реанимацию после операции на сердце
Новости
Египет подал заявку на вступление в БРИКС
Новости
Умер писатель Кормак Маккарти — автор романов «Старикам тут не место» и «Дорога»
Новости
Умер художник комиксов Marvel и соавтор персонажа Мэри Джейн Уотсон Джон Ромита-старший
Новости
Суд в США временно заблокировал покупку Microsoft производителя игр Activision Blizzard
Новости
Сериал «Укрытие» с Ребеккой Фергюсон продлили на второй сезон

Новые статьи на Афише Daily

Гид по новой реальности
Гид по коучингу: что это такое, есть ли в нем смысл и как найти хорошего специалиста
Покупки месяца
14 косметических новинок для волос
Музыка
Три степени свободы: Олег Нестеров издал сборник Олега Каравайчука и выпустит его винил
Деньги
Сколько денег взять в путешествие за границу и о чем еще стоит подумать заранее
Альбом недели
Короли боли: за что все (включая нас) хвалят новый альбом Foo Fighters
Киносписки
Все безумия мультивселенной: как кино сходит с ума по параллельным мирам?
Такой же дайджест мы можем отправлять в виде вечерней почты.
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь с
расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»