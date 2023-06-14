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The Hives выпустили сингл «Countdown to Shutdown» с грядущего альбома

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:53

Шведская рок-группа The Hives выпустила сингл «Countdown to Shutdown» и показала клип на него. Песня войдет в грядущий альбом группы «The Death of Randy Fitzsimmons».

Музыканты описывают «Countdown to Shutdown» как «универсальный рок для лета». В видео на сингл бизнесмены в офисе играют на музыкальных инструментах, разрушая все вокруг.

Грядущий альбом The Hives был анонсирован в прошлом месяце. Вместе с этим музыканты поделились открывающим треком «Bogus Operandi», а также ужасающим клипом, снятым режиссером Аубе Перри.

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