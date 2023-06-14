Американец собрал кубик Рубика за рекордные 3,13 секунды

Перед тем как установить рекорд, знаток головоломок потренировался на другом кубике. Затем он внимательно посмотрел на нужный ему куб и продумал решение. Через считаные секунды собранная головоломка уже была на столе — а зрители встретили достижение Парка гулом и овациями.