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Американец собрал кубик Рубика за рекордные 3,13 секунды

Семён Гудошников
Сегодня в 17:26

Американец Макс Парк установил новый мировой рекорд по скоростному собиранию кубика Рубика. На сборку кубика с диагоналями 3×3x3 у него ушло 3,13 секунды. Видео процесса опубликовано на ютуб-канале Парка.

Перед тем как установить рекорд, знаток головоломок потренировался на другом кубике. Затем он внимательно посмотрел на нужный ему куб и продумал решение. Через считаные секунды собранная головоломка уже была на столе — а зрители встретили достижение Парка гулом и овациями.

Блогер Cube Master, в прошлом рекордсмен по сборке кубика Рубика в США, поделился видео, в котором разобрал, как Парку удалось поставить рекорд. По его словам, решение Парка «показывает важность планирования наперед».

Прошлый мировой рекорд по сборке кубика Рубика 3×3x3 принадлежал китайцу Ду Юйшэну. В 2018 году у него на сборку ушло 3,47 секунды.

В сентябре 2022 года Макс Парк стал мировым рекордсменом по сборке пяти кубиков 3×3x3 со средним временем в 4,86 секунды. Это поставило его на вторую строчку в мировом рейтинге спидкуберов.

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