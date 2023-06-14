Американец собрал кубик Рубика за рекордные 3,13 секунды

Американец Макс Парк установил новый мировой рекорд по скоростному собиранию кубика Рубика. На сборку кубика с диагоналями 3×3x3 у него ушло 3,13 секунды. Видео процесса опубликовано на ютуб-канале Парка.
Перед тем как установить рекорд, знаток головоломок потренировался на другом кубике. Затем он внимательно посмотрел на нужный ему куб и продумал решение. Через считаные секунды собранная головоломка уже была на столе — а зрители встретили достижение Парка гулом и овациями.
Блогер Cube Master, в прошлом рекордсмен по сборке кубика Рубика в США, поделился видео, в котором разобрал, как Парку удалось поставить рекорд. По его словам, решение Парка «показывает важность планирования наперед».
Прошлый мировой рекорд по сборке кубика Рубика 3×3x3 принадлежал китайцу Ду Юйшэну. В 2018 году у него на сборку ушло 3,47 секунды.
В сентябре 2022 года Макс Парк стал мировым рекордсменом по сборке пяти кубиков 3×3x3 со средним временем в 4,86 секунды. Это поставило его на вторую строчку в мировом рейтинге спидкуберов.