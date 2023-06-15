Беременная тиктокерка запечатлела трогательный момент, когда ее собака почувствовала толчок в животе

«Я была рада запечатлеть эти моменты на камеру, так как реакция [Винни] была невероятно трогательной, — рассказала Лавери. — Я счастлива, что она настолько хорошо чувствует меня, что смогла понять, что происходит». Кроме того, тиктокерка добавила, что младшая собака теперь чаще сопровождает ее по квартире.