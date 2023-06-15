Беременная тиктокерка запечатлела трогательный момент, когда ее собака почувствовала толчок в животе

Тиктокерка Лиз Лавери на восьмом месяце беременности снимала видео, на котором ее годовалая собака Винни отдыхает, облокотившись на живот хозяйки. Как вдруг ребенок внутри зашевелился — золотистый ретривер привстал, чтобы положить лапу на плечо владелицы и посмотреть ей в глаза. Потом питомица аккуратно уткнулась носом в живот, пока Лавери нежно поглаживала ее.
«Моя собака осознает, что я беременна», — подписала блогерка ролик, который посмотрели уже более 1,9 миллионов раз. По словам девушки, реакция животного ее не удивила, потому что Винни «от природы любопытна и обладает хорошей интуицией», а пятилетний Тедди той же породы «все еще не подозревает о беременности».
«Я была рада запечатлеть эти моменты на камеру, так как реакция [Винни] была невероятно трогательной, — рассказала Лавери. — Я счастлива, что она настолько хорошо чувствует меня, что смогла понять, что происходит». Кроме того, тиктокерка добавила, что младшая собака теперь чаще сопровождает ее по квартире.
И пока одни комментаторы признаются, что умилительная картина довела их до слез, другие уверены, что собака и до этого понимала, что происходит с ее хозяйкой. Некоторые считают, что Винни осознала, что скоро у нее появится лучший друг. «Мы не заслуживаем собак», — добавляют под роликом расчувствовавшиеся пользователи.