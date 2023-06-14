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Netflix откроет поп-ап-ресторан с популярными блюдами из своих кулинарных шоу

Виктория Шанина
Сегодня в 16:47

30 июня в Лос-Анджелесе откроется поп-ап-ресторан, в котором будут подавать блюда от самых популярных шеф-поваров и барменов стриминговой платформы Netflix. Об этом пишет Variety.

Проект получил название Netflix Bites. Он расположится в отеле Short Stories — не люксовом, что неожиданно.

В Netflix обещают, что в ресторане можно будет встретить Кертиса Стоуна, Доминик Кренн, Родни Скотта, Энн Ким, Жака Торреса и других звездных профессиональных поваров, которые становились героями кулинарных шоу платформы.

«Делиться своей любовью к еде с людьми по всему миру — одно из самых волнующих явлений в моей жизни. Но перенести этот опыт от экрана к столу, дать поклонникам попробовать вкус того, что обычно происходит за камерой, это просто потрясающе», — сказал Кертис Стоун, комментируя открытие Netflix Bites.

Как долго будет открыто заведение, не уточняется.

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