Netflix откроет поп-ап-ресторан с популярными блюдами из своих кулинарных шоу

«Делиться своей любовью к еде с людьми по всему миру — одно из самых волнующих явлений в моей жизни. Но перенести этот опыт от экрана к столу, дать поклонникам попробовать вкус того, что обычно происходит за камерой, это просто потрясающе», — сказал Кертис Стоун, комментируя открытие Netflix Bites.