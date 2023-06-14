Турист подрался с кенгуру в парке. Их схватка насмешила тикток

Во время отдыха в Австралии американский турист столкнулся с кенгуру и ввязался с ним в драку. Видео их перепалки завирусилось в тиктоке и рассмешило зрителей.
В тикток-ролике пользователя @brooke.so.hip от 11 июня мужчина заслоняет женщину от маленького кенгуру, который увязался за ней в вольере в Перте. Сейчас у видео больше 17,5 млн просмотров.
«Мой папа просто хотел, чтобы кенгуру перестал резвиться с этой дамой», — написал под видео @brooke.so.hip. В ролике кенгуру встает на задние лапы, машет передними в сторону мужчины и даже пытается его пнуть. В это время мужчина держит животное на расстоянии вытянутой рукой.
Турист пытается отпихнуть кенгуру и дать ему пинка, но кенгуру упрямо преследует его и не отходит от него ни на шаг. Наконец, перепалку разнимает одна из сотрудниц вольера, сурово отчитывает кенгуру и грозит ему пальцем.
«Ха-ха-ха, когда пришла пожилая женщина, кенгуру понял, что ему будет плохо», — смеется автор топового комментария.
«Похоже на драку в баре, будто кенгуру был недоволен, что чувак приставал к его даме», — удивляется другой.
«Когда подошел тот парень, кенгуру так повернул голову и посмотрел на него типа: „Сейчас ты тоже огребешь!“» — написал третий комментатор, имея в виду молодого человека в видео.
А еще один пользователь даже дал совет бойцу: кенгуру нельзя держать за передние лапы, так как это провоцирует их на пинок, и такой удар мог бы быть очень болезненным.
В сентябре 2022 года неподалеку от Перта дикий кенгуру даже смог убить приютившего его мужчину. Впрочем, смерти в результате их атак очень редки, ведь до этого последнее сообщение о кенгуру-убийце пришлось на 1936 год.