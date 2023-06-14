Признано только мамой султана: как диджей из Сан-Диего основал собственное государство Слоуджамастан

Диджей Рэнди Уильямс из Сан-Диего посвятил свою жизнь путешествиям: все свободное от работы на радио время он тратил на изучение новых для себя стран. Но существующих государств ему оказалось мало, и тогда он решил основать свое. Для этого Уильямс приобрел участок пустыни площадью почти 44 798 квадратных метров у трассы 78 в Южной Калифорнии, это обошлось ему в 19 тыс долларов. Он дал этой территории «официальное название» — Республика Слоуджамастан, в честь ночного радиошоу «Slow Jams», которое он до сих пор ведет. «Одна из причин, по которой я создал Слоуджамастан, заключается в том, что после 193 стран я хотел 194-ю!» — заявил он в мае 2023 года, незадолго до поездки в Туркменистан, последнее государство в списке из 193 стран, признанных ООН.
Уильямс называет себя султаном, но признается, что в его государстве «большую часть времени диктатура». «В отдельных случаях мы проводим церемонии голосования и референдумы. Недавно я разрешил гражданам голосовать за то, какими будут наш национальный фрукт, вид спорта и даже имя нашего национального животного», — уточняет самопровозглашенный лидер.
Офис султана расположен под открытым небом в Дубландии, столице Республики Слоуджамастан. Это обычный письменный стол, за которым Уильямс восседает в своем предводительском костюме и солнцезащитных очках. Именно там во время прямого эфира 1 декабря 2021 года он официально провозгласил независимость от Соединенных Штатов Америки. Правда, правитель Слоуджамастана признается, что президент Джо Байден еще не признал отделения микронации ни по электронной почте, ни в социальных сетях — Уильямс уверен, что его письма по ошибке оказались в папке со спамом. А на сайте государства указано, что оно «признано мамой султана».
У Слоуджамастана есть свой лозунг — «Свобода, честь, уважение», национальная валюта — дабл, предпочтительные национальные музыкальные жанры — босанова и хип-хоп 1990-х. В государственном своде законов указано, что на территорию страны нельзя заходить в «кроксах» — с нарушителей их «насильно снимут и ударят ими же по голове», нельзя «отвечать всем» в рабочих электронных письмах — иначе придется «писать шрифтом Comic Sans в течение 30 дней, а все остальные шрифты будут удалены с компьютера», нельзя публично слушать мамбл-рэп — «преступники» должны будут ознакомиться с альбомами «настоящих хип-хоп исполнителей», а потом написать эссе минимум на 500 слов, «чтобы продемонстрировать понимание различий между настоящим хип-хопом и мамбл-рэпом».
Есть среди пустыни и пограничный пост: на сайте страны указано, что для ее посещения нужна виза. Тех, кто думает попасть в государство без разрешения, пугают дикими енотами. Зато селфи перед пограничными знаками поощряются.
Желающие могут стать гражданами Слоуджамастана — для этого надо заполнить специальную форму, в которой среди прочего нужно пообещать «всегда демонстрировать свою лояльность и поддержку Республике Слоуджамастан», «выбрасывать коробку после поедания последнего пончика или куска пиццы» и «прослушать государственный гимн Слоуджамастана минимум три раза». На данный момент «гражданство премиум-класса» (с публикацией фото на сайте) выдано более чем 500 людям и отдельно зарегистрировано 12 собак.