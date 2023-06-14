Признано только мамой султана: как диджей из Сан-Диего основал собственное государство Слоуджамастан

Диджей Рэнди Уильямс из Сан-Диего посвятил свою жизнь путешествиям: все свободное от работы на радио время он тратил на изучение новых для себя стран. Но существующих государств ему оказалось мало, и тогда он решил основать свое. Для этого Уильямс приобрел участок пустыни площадью почти 44 798 квадратных метров у трассы 78 в Южной Калифорнии, это обошлось ему в 19 тыс долларов. Он дал этой территории «официальное название» — Республика Слоуджамастан, в честь ночного радиошоу «Slow Jams», которое он до сих пор ведет. «Одна из причин, по которой я создал Слоуджамастан, заключается в том, что после 193 стран я хотел 194-ю!» — заявил он в мае 2023 года, незадолго до поездки в Туркменистан, последнее государство в списке из 193 стран, признанных ООН.