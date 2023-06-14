В Китае запустили систему оплаты покупок по скану ладони

Ожидается, что развитие разработки будут тщательно отслеживать местные власти, поскольку уже появились вопросы о безопасности хранения биометрических данных. Но пока этот вопрос не поднимается, поскольку расплачиваться ладонью могут только пользователи, которые зарегистрировались и прошли верификацию в WeChat Pay, а также дали согласие на использование личных данных.