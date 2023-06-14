В Китае запустили систему оплаты покупок по скану ладони

С 11 июня китайская Tencent начала внедрять платежную систему Palm Payments, которая позволяет расплачиваться за покупки с помощью биометрических данных ладони. Об этом пишет Hypebeast.
Работать нововведение будет на основе программного обеспечения WeChat Pay. Сперва его протестируют в Пекине на линии метрополитена, по которой пассажиры доставляют в аэропорт китайской столицы.
Чтобы оплатить проезд, необходимо подержать руку над специальным сканером. Они уже расположены на некоторых турникетах станций метро. Платеж происходит автоматически.
Как заявляет Tencent, технология работает на основе искусственного интеллекта. Он обрабатывает сканы отпечатка ладоней на поверхностном уровне, а также расположение вен.
Постепенно Palm Payments будет распространяться в офисах, торговых центрах и магазинах, кампусах колледжей и ресторанах Пекина. Только после этого система может появиться в других городах КНР.
Ожидается, что развитие разработки будут тщательно отслеживать местные власти, поскольку уже появились вопросы о безопасности хранения биометрических данных. Но пока этот вопрос не поднимается, поскольку расплачиваться ладонью могут только пользователи, которые зарегистрировались и прошли верификацию в WeChat Pay, а также дали согласие на использование личных данных.
«Стремясь повысить эффективность и значительно упростить работу пользователей, мы делаем новые технологии более удобными для пожилых людей и доступными для людей с ограниченными возможностями», — говорится в заявлении Tencent.