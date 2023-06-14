Путин подписал закон, в котором прописаны основания для изъятия загранпаспортов

В мае Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон, по которому призывники будут обязаны сдать загранпаспорт в миграционный отдел полиции. Новая норма коснется мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, которые не находятся в запасе и признаны годными к службе призывной комиссией. Вернуть его можно будет по окончании службы.