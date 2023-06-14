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Путин подписал закон, в котором прописаны основания для изъятия загранпаспортов

Виктория Шанина
Сегодня в 10:19

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, утверждающий основания для признания загранпаспортов недействительными. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, документ могут признать недействительным, в том числе, если:

  • владелец паспорта не передал его уполномоченному органу без уважительной причины
  • владелец служебного загранпаспорта не вернул его в течение пяти рабочих дней после завершения служебной командировки
  • гражданство владельца паспорта было прекращено
  • паспорт был оформлен на утраченном или похищенном бланке
  • его владелец умер
  • данные его владельца (например, имя, дата или место рождения) были изменены

Также закон устанавливает основания, на которых паспорт может быть изъят, например при попытке пересечь границу: это подозрения о предоставлении недостоверных сведений, оформление паспорта на основании ложных документов или признание его непригодным. Кроме того, документ могут отобрать, если его предъявляет не владелец.

Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

Об ограничениях для призывников в законе ничего не говорится. Однако в нем указано, что загранпаспорт могут изъять в течение пяти рабочих дней, после того как власти запретят его владельцу выезд из страны.

В апреле Путин подписал закон, по которому гражданам, получившим повестку, запретят выезд из РФ со дня, когда она считается врученной, и до того, пока они не явятся в военкомат.

В мае Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон, по которому призывники будут обязаны сдать загранпаспорт в миграционный отдел полиции. Новая норма коснется мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, которые не находятся в запасе и признаны годными к службе призывной комиссией. Вернуть его можно будет по окончании службы.

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