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В Египте мумифицируют акулу, которая убила россиянина в Хургаде

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:47

В Египте решили мумифицировать акулу, которая убила россиянина в Хургаде, а после была поймана местными рыбаками. Об этом сообщил ТАСС.

Чучело акулы планируют выставить в музее Института морских наук и заповедников Красного моря. Специалисты уже приступили к мумификации туши. Они извлекли из желудка акулы останки погибшего мужчины.

Акулу-убийцу выловили 8 июня вскоре после того, как она атаковала туриста. Рыба плавала возле берега, где ее и настигли рыбаки. Пляжи Хургады в этот момент были закрыты.

Трагедия у берегов Хургады произошла также 8 июня. Жертвой нападения акулы стал 23-летний мужчина из России, который, по информации СМИ, проживал в Египте долгое время.

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