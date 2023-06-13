В Египте мумифицируют акулу, которая убила россиянина в Хургаде

В Египте решили мумифицировать акулу, которая убила россиянина в Хургаде, а после была поймана местными рыбаками. Об этом сообщил ТАСС.
Чучело акулы планируют выставить в музее Института морских наук и заповедников Красного моря. Специалисты уже приступили к мумификации туши. Они извлекли из желудка акулы останки погибшего мужчины.
Акулу-убийцу выловили 8 июня вскоре после того, как она атаковала туриста. Рыба плавала возле берега, где ее и настигли рыбаки. Пляжи Хургады в этот момент были закрыты.
Трагедия у берегов Хургады произошла также 8 июня. Жертвой нападения акулы стал 23-летний мужчина из России, который, по информации СМИ, проживал в Египте долгое время.