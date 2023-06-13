Первые тамагочи поступили в продажу в ноябре 1996 года, однако международные поставки начались в мае 1997 года. В апреле 2017 года Bandai выпустила новую версию игрушки в честь ее двадцатилетия. У устройства слегка обновили внешний вид, но оставили черно-белый дисплей. В мае 2019-го вышло новое поколение тамагочи, в котором питомцев научили жениться и размножаться.