Компания Bandai Co. представила новое поколение тамагочи. Гаджет под названием Tamagotchi Uni оснащен вайфаем, блютусом и доступом к метавселенной.
У девайса, выполненного в классическом стиле, цветной LCD-дисплей с диагональю 2,25 дюйма. В комплекте прилагается браслет, который позволит носить тамагочи как часы.
В новой версии классической игрушки доступны более 20 персонажей для воспитания, которые представляют собой смесь популярных и новых зверьков.
Многопользовательский режим реализован через метавселенную Tamaverse. В ней можно ходить в гости, создавать семьи и играть в различные мини-игры.
Продажи устройства начнутся 15 июля в США, Китае и Японии. Рекомендованная производителем цена — 60 долларов (чуть более 5000 рублей).
Первые тамагочи поступили в продажу в ноябре 1996 года, однако международные поставки начались в мае 1997 года. В апреле 2017 года Bandai выпустила новую версию игрушки в честь ее двадцатилетия. У устройства слегка обновили внешний вид, но оставили черно-белый дисплей. В мае 2019-го вышло новое поколение тамагочи, в котором питомцев научили жениться и размножаться.