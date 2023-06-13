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Производитель тамагочи представил новое поколение игрушки — с выходом в метавселенную

Семён Гудошников
Сегодня в 21:22

Компания Bandai Co. представила новое поколение тамагочи. Гаджет под названием Tamagotchi Uni оснащен вайфаем, блютусом и доступом к метавселенной.

У девайса, выполненного в классическом стиле, цветной LCD-дисплей с диагональю 2,25 дюйма. В комплекте прилагается браслет, который позволит носить тамагочи как часы.

В новой версии классической игрушки доступны более 20 персонажей для воспитания, которые представляют собой смесь популярных и новых зверьков.

Многопользовательский режим реализован через метавселенную Tamaverse. В ней можно ходить в гости, создавать семьи и играть в различные мини-игры.

Продажи устройства начнутся 15 июля в США, Китае и Японии. Рекомендованная производителем цена — 60 долларов (чуть более 5000 рублей).

Первые тамагочи поступили в продажу в ноябре 1996 года, однако международные поставки начались в мае 1997 года. В апреле 2017 года Bandai выпустила новую версию игрушки в честь ее двадцатилетия. У устройства слегка обновили внешний вид, но оставили черно-белый дисплей. В мае 2019-го вышло новое поколение тамагочи, в котором питомцев научили жениться и размножаться.

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