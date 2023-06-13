Реклама
Новости

В Эквадоре пожилая женщина пришла в себя во время поминок. Власти начали расследование

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:30

76-летняя эквадорка, которую врачи признали ​​​​мертвой в больнице, постучала по гробу во время поминок. Министерство здравоохранения страны начало расследование инцидента, сообщает Associated Press.

Белла Монтойя была госпитализирована с предполагаемым инсультом и остановкой сердца. Врачи провели реанимацию, но это не помогло, и тогда дежурный врач констатировал ее смерть, выяснило здравоохранительное ведомство. Сын «умершей» Хильберто Барбера рассказал, что в больницу его мать привезли без сознания, и через несколько часов врач сообщил ему, что она мертва, и выдал свидетельство о смерти.

В тот же день семья отвезла Монтойю в похоронное бюро и устроила поминки. «Нас там было около 20 человек. Примерно через пять часов после поминок из гроба начали доноситься звуки. Моя мама была завернута в простыни, она ударилась о гроб, а когда мы подошли, то увидели, что она тяжело дышит», — рассказал Барбера.

Это напугало всех родственников. Монтойю срочно отвезли обратно в больницу, она находится в тяжелом состоянии.

Министерство здравоохранения Эквадора ведет расследование в отношении врачей. Представители ведомства выясняют, как больница выдает свидетельства о смерти. Никаких подробностей о враче, преждевременно констатировавшем смерть женщины, не сообщается.

Подробности по теме
Писательница инсценировала собственную смерть и призналась спустя два года
Подробности по теме
Бразилец инсценировал свою смерть, чтобы посмотреть, кто придет на его похороны
расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»