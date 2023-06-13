В Эквадоре пожилая женщина пришла в себя во время поминок. Власти начали расследование

В тот же день семья отвезла Монтойю в похоронное бюро и устроила поминки. «Нас там было около 20 человек. Примерно через пять часов после поминок из гроба начали доноситься звуки. Моя мама была завернута в простыни, она ударилась о гроб, а когда мы подошли, то увидели, что она тяжело дышит», — рассказал Барбера.