В Эквадоре пожилая женщина пришла в себя во время поминок. Власти начали расследование

76-летняя эквадорка, которую врачи признали мертвой в больнице, постучала по гробу во время поминок. Министерство здравоохранения страны начало расследование инцидента, сообщает Associated Press.
Белла Монтойя была госпитализирована с предполагаемым инсультом и остановкой сердца. Врачи провели реанимацию, но это не помогло, и тогда дежурный врач констатировал ее смерть, выяснило здравоохранительное ведомство. Сын «умершей» Хильберто Барбера рассказал, что в больницу его мать привезли без сознания, и через несколько часов врач сообщил ему, что она мертва, и выдал свидетельство о смерти.
В тот же день семья отвезла Монтойю в похоронное бюро и устроила поминки. «Нас там было около 20 человек. Примерно через пять часов после поминок из гроба начали доноситься звуки. Моя мама была завернута в простыни, она ударилась о гроб, а когда мы подошли, то увидели, что она тяжело дышит», — рассказал Барбера.
Это напугало всех родственников. Монтойю срочно отвезли обратно в больницу, она находится в тяжелом состоянии.
Министерство здравоохранения Эквадора ведет расследование в отношении врачей. Представители ведомства выясняют, как больница выдает свидетельства о смерти. Никаких подробностей о враче, преждевременно констатировавшем смерть женщины, не сообщается.