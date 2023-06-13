Шеф-повар из Нигерии установила рекорд по непрерывному приготовлению пищи

Нигерийский шеф-повар Хильда Бачи установила рекорд по непрерывному приготовлению пищи, сообщает Би-би-си.
Бачи готовила в течение 100 часов с пятиминутными перерывами каждый час. Ее рекорд официально подтвердили представители Книги рекордов Гиннесса, которые не присутствовали лично, но просмотрели кадры, записанные с камер видеонаблюдения.
Они зафиксировали рекорд Бачи в 93 часа и 11 минут, сократив общее время на семь часов за один более длительный перерыв, чем было разрешено.
Бачи устроила свое кулинарное шоу в городе Лагос на юге Нигерии. Поболеть за нее приходили местные политики и знаменитости.
В основном Бачи готовила нигерийские блюда, такие как рис джоллоф и популярный местный фастфуд акараже — блюдо из коровьего гороха, обжаренного во фритюре. Также повар приготовила различные виды риса и пасты. Угощение раздавали приглашенным гостям.
Согласно правилам Книги рекордов Гиннесса, ей можно было пользоваться лишь одним помощником зараз. Ходить в туалет или спать ей было позволено только во время перерывов.
После многочасового кулинарного марафона у Бачи проявились признаки физической перегрузки — к ее голове прикладывали холодные компрессы, во время перерывов ей делали массаж ног. Медицинский персонал следил за ее жизненными показателями.
Объясняя, зачем шеф-повар решила установить этот рекорд, она сказала, что хотела поведать миру о себе, Нигерии и молодых африканских женщинах.