Собака перелезла в вольер своей подруги, соскучившись по ней. Теперь два питбуля обрели общий дом

В конце мая в центр по уходу за животными в Миннеаполисе поступили две собаки — Бренда и Линда. Руководствуясь правилами, персонал приюта поселил их в два разных вольера. А когда пришло время кормления, вдруг обнаружилось, что питбули сидят рядом в одном помещении. Сотрудники отсмотрели записи с камер видеонаблюдения и увидели, как Бренда, соскучившись по подруге, встает на задние лапы, подтягивается, а потом перелезает через заграждение.