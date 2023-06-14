Собака перелезла в вольер своей подруги, соскучившись по ней. Теперь два питбуля обрели общий дом

В конце мая в центр по уходу за животными в Миннеаполисе поступили две собаки — Бренда и Линда. Руководствуясь правилами, персонал приюта поселил их в два разных вольера. А когда пришло время кормления, вдруг обнаружилось, что питбули сидят рядом в одном помещении. Сотрудники отсмотрели записи с камер видеонаблюдения и увидели, как Бренда, соскучившись по подруге, встает на задние лапы, подтягивается, а потом перелезает через заграждение.
Это видео появилось в соцсетях приюта под названием «Миссия невыполнима». А Бренду и Линду переместили в более просторный вольер: их, очевидно, больше нельзя было содержать отдельно друг от друга. «Мы смотрели, как они резвятся вместе, и подумали: „Они такие счастливые, мы не можем их разлучить“», — рассказала сотрудница центра.
Трогательный ролик был призван привлечь внимание потенциальных новых владельцев. И вскоре местная жительница, которая недавно потеряла своего питомца, действительно забрала сразу обеих собак. Ей так понравилась решительность Бренды, которая ни при каких обстоятельствах не хотела оставлять подругу одну, что быстро поняла, что эта пара должна жить у нее дома. «Это было действительно похоже на любовь с первого взгляда», — вспоминают в приюте их встречу.
Сотрудники центра опасались, что никто не захочет забирать сразу двух питбулей — все-таки это довольно активные животные. Но после публикации видео за ними буквально выстроилась очередь: нынешняя хозяйка четверолапых была первой.