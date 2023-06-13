СМИ написали, как Зендаю не пустили в ресторан из‑за наряда. Причина, по ее словам, была в другом

12 июня таблоид Daily Mail сообщил о том, как Зендаю не пустили в ресторан в Риме из‑за ее наряда. Актриса рассказала, что причина отказа во входе кроется совсем в другом.
По данным Daily Mail, 10 июня Зендая пришла в ресторан Terrazza Borromini, где от гостей просят элегантной повседневной одежды. Но актрису, у которой был забронирован столик, не пустили из‑за одежды — черного топика без бретелек и бежевых брюк.
Таблоид опубликовал фотографию Зендаи, где она общается с персоналом Terrazza Borromini на входе. После этого она якобы отправилась в пиццерию по соседству.
После выхода материала помощник актрисы Дарнелл Эпплинг поделился в соцсетях своей версией событий. Он назвал новость Daily Mail «наглой ложью»: «Нам нигде не отказывали [во входе]. Мы зашли в здание и поняли, что мы уже здесь ели, когда увидели лестницу. <…> Мы хотели посидеть в новом ресторане и отправились в другое место».
Эпплинг написал, что они увидели ту же самую лестницу, на которой Зендая поскользнулась в феврале прошлого года, а потом смеялась над этим в своих соцсетях. Ту же самую версию рассказал другому таблоиду представитель актрисы.
Одновременно с Эпплингом на своей странице высказалась и Зендая. Она опубликовала в сторис изображение с Доктором Манхэттеном.