СМИ написали, как Зендаю не пустили в ресторан из‑за наряда. Причина, по ее словам, была в другом

После выхода материала помощник актрисы Дарнелл Эпплинг поделился в соцсетях своей версией событий. Он назвал новость Daily Mail «наглой ложью»: «Нам нигде не отказывали [во входе]. Мы зашли в здание и поняли, что мы уже здесь ели, когда увидели лестницу. <…> Мы хотели посидеть в новом ресторане и отправились в другое место».