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WSJ: Netflix намерен запустить спортивные трансляции

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:13

Стриминговый сервис Netflix планирует запустить спортивные трансляции. Об этом сообщил The Wall Street Journal. По информации издания, первым делом платформа покажет турнир по гольфу.

В нем примут участие знаменитости, а также профессиональные спортсмены, среди которых будут гонщики «Формулы-1». Соревнования пройдут в Лас-Вегасе. Netflix в данный момент обсуждает возможность трансляции турнира.

По словам WSJ, топ-менеджеры платформы спорили о необходимости спортивных трансляций на Netflix на протяжении более чем года. Предполагается, что компания может побороться за права на показ турниров по теннису и велоспорту.

Ранее Netflix уже выпускал документальные проекты, посвященные спорту, например, «Formula 1 Drive to Survive». Также платформа экспериментировала с прямыми трансляциями развлекательных программ: в марте она показала комедийное шоу Криса Рока.

В апреле, правда, трансляция реалити-шоу «Слепая любовь» состоялась с большими проблемами. Пользователи столкнулись с многочисленными перебоями в стриминге.

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