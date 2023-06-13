WSJ: Netflix намерен запустить спортивные трансляции

В нем примут участие знаменитости, а также профессиональные спортсмены, среди которых будут гонщики «Формулы-1». Соревнования пройдут в Лас-Вегасе. Netflix в данный момент обсуждает возможность трансляции турнира.
По словам WSJ, топ-менеджеры платформы спорили о необходимости спортивных трансляций на Netflix на протяжении более чем года. Предполагается, что компания может побороться за права на показ турниров по теннису и велоспорту.
Ранее Netflix уже выпускал документальные проекты, посвященные спорту, например, «Formula 1 Drive to Survive». Также платформа экспериментировала с прямыми трансляциями развлекательных программ: в марте она показала комедийное шоу Криса Рока.
В апреле, правда, трансляция реалити-шоу «Слепая любовь» состоялась с большими проблемами. Пользователи столкнулись с многочисленными перебоями в стриминге.