Правительство одобрило законопроект о налоге на сверхприбыль

Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021–2022 годы по отношению к показателям за 2018–2019 годы. Выплатить его необходимо до 28 января 2024-го, но если перечислить платеж в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года, ставка сократится до 5%.