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Правительство одобрило законопроект о налоге на сверхприбыль

Виктория Шанина
Сегодня в 18:08

13 июня на заседании правительства был одобрен законопроект, который устанавливает налог на сверхприбыль для крупных компаний (но не для всех). Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021–2022 годы по отношению к показателям за 2018–2019 годы. Выплатить его необходимо до 28 января 2024-го, но если перечислить платеж в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года, ставка сократится до 5%.

Сумму платежа налогоплательщики будут высчитывать сами. Минфин напоминает, что инициаторами введения налога на сверхприбыль были предприниматели.

Налог на сверхприбыль не коснется малого и среднего бизнеса, компаний нефтегазового сектора и добычи угля, корпораций, созданных после после 2020 года, а также тех, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021–2022 годы не превышает 1 млрд рублей.

«Средства от налога будут направлены на поддержку и развитие социальной сферы», — обещает Минфин.

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