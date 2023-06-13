Полиция Южной Кореи провела рейд по кинопрокатчикам. Их подозревают в махинациях со сборами

13 июня полиция Южной Кореи провела обыски в крупных киносетях и офисах трех кинопрокатчиков в связи с подозрениями в махинациях с кассовыми сборами. Yonhap со ссылкой на правоохранителей сообщает, что эти шесть компаний обманывали с количеством зрителей некоторых местных фильмов.
Отдел по расследованию коррупционных и общественных преступлений полиции Сеула проверил сети CGV, Megabox и Lotte Cinema, а также дистрибьюторов Showbox, Lotte Entertainment и Kidari Studio. Их подозревают в препятствовании работе Корейского совета по кинематографии.
По данным СМИ, компании могли завысить кассовые сборы драме «Чрезвычайная ситуация» с Сон Кан Хо, триллеру «Горячая кровь» и еще двум корейским картинам. Билеты на эти ленты якобы закупались оптом и крутились в пустых залах.