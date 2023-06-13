Полиция Южной Кореи провела рейд по кинопрокатчикам. Их подозревают в махинациях со сборами

13 июня полиция Южной Кореи провела обыски в крупных киносетях и офисах трех кинопрокатчиков в связи с подозрениями в махинациях с кассовыми сборами. Yonhap со ссылкой на правоохранителей сообщает, что эти шесть компаний обманывали с количеством зрителей некоторых местных фильмов.