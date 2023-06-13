Россия заняла второе место по оттоку долларовых миллионеров

За прошлый год из России уехали 8,5 тыс. долларовых миллионеров. По этому показателю страна заняла второе место после Китая, который покинули 10,8 тыс. состоятельных людей, следует из отчета британской консалтинговой компании Henley & Partners.
Также в десятке стран по оттоку миллионеров: Индия (7,5 тыс.), Гонконг (2,4 тыс.), Бразилия (1,8 тыс.), Великобритания (1,6 тыс.), Мексика (800), Южная Корея и Южная Африка (по 400).
По подсчетам экспертов, больше всего состоятельных людей в 2022 году приехали в Объединенные Арабские Эмираты (5,2 тыс.), Австралию (3,8 тыс.), Сингапур (2,9 тыс.), Швейцарию (2,2 тыс.) и США (1,5 тыс.).
В Henley & Partners ожидают, что в 2023 году из России уедут 3 тыс. миллионеров и страна по этому показателю займет четвертое место после Китая, Индии и Великобритании. Китай же, по прогнозам аналитиков, покинут 13,5 тыс. состоятельных граждан.
В июне 2022-го Henley & Partners прогнозировала, что Россию по итогам года покинут 15 тыс. долларовых миллионеров, или 15% от их общего числа в стране. В итоге отток оказался почти в два раза меньше. В аналитической фирме такое расхождение объяснили «Коммерсанту» закрытием многих программ инвестиционного гражданства и резидентства для россиян, закрытием зарубежных банковских счетов и другими санкционными мерами, а также «страновыми механизмами, усложнявшими переезд заметных состоятельных людей».