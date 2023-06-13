Россия заняла второе место по оттоку долларовых миллионеров

В июне 2022-го Henley & Partners прогнозировала, что Россию по итогам года покинут 15 тыс. долларовых миллионеров, или 15% от их общего числа в стране. В итоге отток оказался почти в два раза меньше. В аналитической фирме такое расхождение объяснили «Коммерсанту» закрытием многих программ инвестиционного гражданства и резидентства для россиян, закрытием зарубежных банковских счетов и другими санкционными мерами, а также «страновыми механизмами, усложнявшими переезд заметных состоятельных людей».