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Джон Бойега и Джейми Фокс в трейлере комедии «Они клонировали Тайрона»

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:48

Netflix опубликовал дебютный трейлер научно-фантастической комедии «Они клонировали Тайрона». Ее релиз состоится 21 июля.

Синопсис ленты гласит, что «серия жутких событий заставляет троицу героев выйти на след гнусного правительственного заговора». Подробности сюжета не раскрываются.

В фильме снялись Джон Бойега, Джейми Фокс, Тейона Пэррис, Тайлер Антониус, Кифер Сазерленд, Дэвид Алан Грайер, Дж.Альфонс Николсон, Джошуа Микел и Джеймс Мозес Блэк.

«Они клонировали Тайрона» — это режиссерский дебют Джуэла Тейлора («Крид-2»). Он также написал сценарий совместно с Тони Реттенмайером («Похить меня»).

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Джон БойегаДжейми ФоксТейона ПэррисДжошуа МикелДжеймс Блэк
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