Джон Бойега и Джейми Фокс в трейлере комедии «Они клонировали Тайрона»

Netflix опубликовал дебютный трейлер научно-фантастической комедии «Они клонировали Тайрона». Ее релиз состоится 21 июля.
Синопсис ленты гласит, что «серия жутких событий заставляет троицу героев выйти на след гнусного правительственного заговора». Подробности сюжета не раскрываются.
В фильме снялись Джон Бойега, Джейми Фокс, Тейона Пэррис, Тайлер Антониус, Кифер Сазерленд, Дэвид Алан Грайер, Дж.Альфонс Николсон, Джошуа Микел и Джеймс Мозес Блэк.
«Они клонировали Тайрона» — это режиссерский дебют Джуэла Тейлора («Крид-2»). Он также написал сценарий совместно с Тони Реттенмайером («Похить меня»).