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Путин подписал закон о комплексном регулировании производства и оборота табака

Виктория Шанина
Сегодня в 16:21

Президент России Владимир Путин подписал закон о комплексном госрегулировании рынка табака. Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон коснется производства и оборота табачной продукции, никотиносодержащей продукции и сырья для их производства в России. Предполагается, что будет установлен специализированный контроль в этой сфере, а также пресечение незаконного производства и оборота продукции и сырья.

Документом предусмотрены лицензирование, установка требований к оборудованию для производства табачной продукции, включая обязанность госрегистрации и консервации в случае неиспользования, регулирование учета продукции и сырья, которое будет основано в том числе на системе маркировки «Честный знак».

В качестве штрафной санкции предусмотрено изъятие с последующим уничтожением табачных изделий, табачной продукции, сырья, никотиносодержащей продукции, упаковки, этикеток и оборудования.

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