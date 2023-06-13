В Premier заявили, что протокол против онлайн-кинотеатра не связан с пропагандой ЛГБТ

Протокол в отношении онлайн-кинотеатра Premier не связан с пропагандой ЛГБТ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.
По словам представителей платформы, претензии касаются только неверной возрастной маркировки: вместо «18+» было указано «16+».
«На данный момент все возрастные ограничения указаны корректно», — уточнили в Premier.
О заведении протокола против Premier стало известно в конце мая. Тогда же протоколы составили в отношении онлайн-кинотеатра Start и оператора «Мегафон». Сообщалось, что все дела связаны с ЛГБТ-пропагандой среди несовершеннолетних.
Протокол против Premier по части 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних с использованием интернета информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения) будет рассмотрен 21 июня. Против Start — 29 июня.