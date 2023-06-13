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В Premier заявили, что протокол против онлайн-кинотеатра не связан с пропагандой ЛГБТ

Виктория Шанина
Сегодня в 15:18

Протокол в отношении онлайн-кинотеатра Premier не связан с пропагандой ЛГБТ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

По словам представителей платформы, претензии касаются только неверной возрастной маркировки: вместо «18+» было указано «16+».

«На данный момент все возрастные ограничения указаны корректно», — уточнили в Premier.

О заведении протокола против Premier стало известно в конце мая. Тогда же протоколы составили в отношении онлайн-кинотеатра Start и оператора «Мегафон». Сообщалось, что все дела связаны с ЛГБТ-пропагандой среди несовершеннолетних.

Протокол против Premier по части 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних с использованием интернета информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения) будет рассмотрен 21 июня. Против Start — 29 июня.

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