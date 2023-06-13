Автор «Есть, молиться, любить» отложила выход нового романа из‑за критики со стороны украинцев

Элизабет Гилберт, написавшая книжный бестселлер «Есть, молиться, любить», отложила выход нового романа из‑за критики украинских читателей. Об этом она рассказала в твиттере.
Действие нового произведения Гилберт «Снежный лес» разворачивается в Сибири в 1930-е годы. Главные герои — семья, которая решает уйти из общества и противостоять советскому правительству, пытаясь защитить природу от влияния индустриализации.
«Я получила мощный поток откликов от моих украинских читателей, выражающих гнев, печаль, разочарование и боль по поводу того факта, что я решила прямо сейчас выпустить — независимо от того, о чем она, — книгу, действие которой происходит в России», — пояснила писательница.
Она отметила, что слышит и уважает эти сообщения, а также не хочет задеть чувства людей, которые «испытали горе и боль». «Я убрала эту книгу из графика публикации. Сейчас не время для ее публикации».
«Снежный лес» должен был выйти 13 февраля 2024 года, незадолго до второй годовщины начала российской военной операции на Украине. Как пишет The New York Times, к 12 июня еще не опубликованная книга получила сотни негативных отзывов на Goodreads. При этом решение писательницы отложить выход книги было негативно воспринято в литературном сообществе, которое сочло поступок Гилберт самоцензурой.