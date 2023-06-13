Отмена помолвки, отказ от сигарет и еще 7 решений, которые кардинально поменяли жизнь

Иногда даже мимолетное решение может серьезно повлиять на всю дальнейшую жизнь и стать буквально судьбоносным. Пользователи реддита делятся такими примерами. Собрали девять самых наглядных.
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«В один из самых тяжелых моментов моей жизни я решил начать вести дневник и делать по одному маленькому рисунку каждый день. Два года спустя я все еще рисую. Я никогда не умел придерживаться определенных правил, но здесь мне удавалось это делать. Это небольшое достижение придало мне уверенность, которая повлияла на приход перемен к лучшему. В этом месяце я начинаю новую работу, моя жизнь выглядит намного ярче, чем тогда. Это кажется глупым, но я действительно чувствую, что этот маленький шаг к дисциплине и ежедневной продуктивности действительно помог изменить мою жизнь», — PunchingCobra.
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«Я учился в старшей школе и хотел сесть рядом с девушкой, в которую был влюблен. Но моя приятельница предложила разделить парту с ней. И так как первая девушка меня игнорировала, я согласился. Я рад, что сделал это, потому что в итоге мы с этой приятельницей поженились, и все еще очень счастливы», — Biggoof.
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«Когда мне было двадцать пять, я к тому времени уже пять лет проработала официанткой, но в конце августа отправилась в местный колледж, чтобы просто узнать, что необходимо, чтобы стать медсестрой. Профессор, с которым я разговаривала, тут же зарегистрировал меня. Бум, и год спустя я стала лицензированной практической медсестрой. Через шесть лет я стала зарегистрированной медсестрой. Прошло 30 лет, и я все еще занимаюсь этим! Но решение обеспечило мне хорошую жизнь и возможность откладывать на пенсию», — 771springfield.
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«Мой парень, в которого я была влюблена с детства, посмотрел на меня и сказал: „Хочешь, мы поженимся на следующей неделе?“. Я ответила да… На нашей внезапной свадьбе было менее 15 человек. В апреле мы отметили 10-летие в браке. В августе у нас должен родиться ребенок. Это было лучшее спонтанное решение, которое я когда‑либо принимала», — Deleted.
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«Мою жизнь изменила подача заявки на участие в интенсивных курсах по программированию. За несколько месяцев я прошла путь от разорившейся стриптизерши до „белых воротничков“ с высокой зарплатой», — Xain_the_idiot.
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«Выбор в пользу боевых искусств был решением, которое навсегда изменило мою жизнь. Это оказало глубокое влияние на различные аспекты жизни, включая то, как я говорю, хожу и воспринимаю себя. Он придали мне больше уверенности и изменили мое мышление», — Ghostrafbel.
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«Одиннадцать лет назад я решил перестать покупать сигареты. Я курил пачку в день в течение 17 лет. Я сказал себе, что не собираюсь бросать, а просто не буду покупать их сегодня, и если это продлится неделю, месяц, год, тогда отлично. Но я не хотел, чтобы на меня давило обещание бросить, и это сработало. Я совсем не скучаю по курению», — SadAcanthocephala521.
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«Поступив в колледж, я решил начать ловить новые возможности и чаще общаться с людьми, вместо того чтобы быть парализующе застенчивым. Я рассуждал так: в колледже никто не знает, кем я был раньше, поэтому мое поведение не будет выглядеть фальшиво. Жизнь сразу же стала менее напряженной и более веселой — это продолжается до сих пор», — Dontkillhobos.
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«Я был помолвлен, когда мне было 24 года, но мы обоюдно решили все-таки не жениться. В конце концов эта девушка вышла замуж, родила двоих детей и создала прекрасную семью. Я переехал, работал в трех компаниях по производству напитков, которые в итоге купили. Эти деньги позволили мне путешествовать, жить в лофтах со всеми удобствами в центре города и посещать все музыкальные фестивали, которые я хотел. Я понял, что я не семейный человек, и рад, что мы не попали в ситуацию, которая была бы пагубной для всех, особенно если бы мы поженились и завели детей», — ItsKindaIffy.