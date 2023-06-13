Отмена помолвки, отказ от сигарет и еще 7 решений, которые кардинально поменяли жизнь

«Я был помолвлен, когда мне было 24 года, но мы обоюдно решили все-таки не жениться. В конце концов эта девушка вышла замуж, родила двоих детей и создала прекрасную семью. Я переехал, работал в трех компаниях по производству напитков, которые в итоге купили. Эти деньги позволили мне путешествовать, жить в лофтах со всеми удобствами в центре города и посещать все музыкальные фестивали, которые я хотел. Я понял, что я не семейный человек, и рад, что мы не попали в ситуацию, которая была бы пагубной для всех, особенно если бы мы поженились и завели детей», — ItsKindaIffy.